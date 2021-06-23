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Haberler Galeri Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

Kuzey Irak'ta teröristlerin dronlu saldırısında atılan el bombasını fark eden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, silah arkadaşları zarar görmesin diye bombayı bacaklarının arasına sıkıştırdı. Bombanın patlamasıyla Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Afyonkarahisar'da oturan babası emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla ile cep telefonundan görüntülü görüşen gazi Yusuf Yayla, olay anını anlattı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:45 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:48
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

Hastanede bacağı ampute edilen Yusuf Yayla, "Çatışma başlayınca bir kayanın arkasına mevzi aldım, kucağıma küçük bir cisim düştü. Elime aldığımda misket el bombası olduğunu fark ettim. Yanda iki arkadaşım vardı, onlar zarar görmesin diye bacağımın arasına sıkıştırdım. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bacağımız, bedenimiz, canımız feda olsun" dedi.

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Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu 21 Haziran saat 21.45 sıralarında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının dron ile havadan bombalı saldırı yaptığını fark etti. Drone ile havadan bırakılan el bombasını gören Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterdi ve yakaladığı patlayıcıyı iki ayağının arasına sıkıştırdı.

Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

Patlayan bomba nedeniyle Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Hakkâri Devlet Hastanesi'nde götürülen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla tedaviye alındı. Bacağının kopan bölümü ampute edilen Yusuf Yayla'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa zamanda taburcu edilerek Afyonkarahisar'daki evine gönderileceği öğrenildi.

Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

'ONLARA BİR ŞEY OLMASIN DEDİM'
Afyonkarahisar'da oturan babası emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla (50) ile cep telefonundan görüntülü görüşen gazi Yusuf Yayla, olay anını öyle anlattı: "Olay anı, saat 21.45 civarında aldığımız istihbaratla uçuş vardı. Drone tespiti yapıyorlardı. Dron saldırı girişimi oldu, dron zaten bunlara görüntü aktarıyor, aslında onlara yol gösteriyordu. Çatışma başladı, orada ben bir kayanın arkasına mevzi aldım, kucağıma küçük bir cisim düştü. Elime aldığımda el bombası olduğunu, misket el bombası olduğunu fark ettim. Yanda da iki arkadaşım vardı, onları da düşünerek zarar görmesinler diye arkamı onlara döndüm...

Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

Sırtımı verdim onlara, bacağımın arasına sıkıştırdım. 'Onlara bir şey olmasın' dedim. Ayağımın bu kadar parçalanmasının sebebi ayağımın basıncı ile el bombasının patlamasıya orada gömülü bir tane topuk koparan mayını patlamış. Allah'a çok şükür, beterin beteri vardır. Ben bununla kurtuldum. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bacağımız, bedenimiz, canımız feda olsun."

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