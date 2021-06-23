Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi konuştu

'ONLARA BİR ŞEY OLMASIN DEDİM'

Afyonkarahisar'da oturan babası emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla (50) ile cep telefonundan görüntülü görüşen gazi Yusuf Yayla, olay anını öyle anlattı: "Olay anı, saat 21.45 civarında aldığımız istihbaratla uçuş vardı. Drone tespiti yapıyorlardı. Dron saldırı girişimi oldu, dron zaten bunlara görüntü aktarıyor, aslında onlara yol gösteriyordu. Çatışma başladı, orada ben bir kayanın arkasına mevzi aldım, kucağıma küçük bir cisim düştü. Elime aldığımda el bombası olduğunu, misket el bombası olduğunu fark ettim. Yanda da iki arkadaşım vardı, onları da düşünerek zarar görmesinler diye arkamı onlara döndüm...