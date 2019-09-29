Asitli içecekler ne kadar zararlı? Asitli içecek tüketti felaketi yaşadı!

O gece uyurken, bütün dünyamın birkaç saat içinde paramparça olacağını hayal etmemiştim. Annemin beni uyandırıp "Austin bir kaza geçirdi" dediğini hatırlıyorum. Tek bildiğim kocamın hastanede olduğuydu ve nedenini bilmiyordum.
Hastaneye varınca kocamın, çocuğumun babasının, çok sevdiğimin beyin kanaması geçirdiğini öğrendim. Neden mi? • Hekimler, bunun aşırı enerji içeceği tüketiminden kaynaklandığını söyledi. Eşimin, yoğun tempoyla başa çıkabilmek için bulduğu yol beyin kanaması geçirmesine neden olmuştu. Austin ameliyat edildi ve acı dolu 5 saat geçirdikten sonra onu görmemizin zamanı geldi. O, makinelere bağlıyken tek görebildiğim ailesi oldu. Annesinin gözlerindeki ışığın yok olduğunu gördüm. Babasının ağladığını gördüm. Birlikte meydana getirdikleri hayatın, sürüp sürmeyeceğini bilmiyorlardı.