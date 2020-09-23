Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İkili geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi. İşte o kareler! Sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayıran Murat Ceylan ile 2018 yılında survivor'da beraber yarışan Damla Can'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İkili ilk kez önceki gün bir AVM çıkışı görüntülendi. AVM'ye Ceylan'ın kullandığı motosikletle gelen sevgililer baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdi. İki isim de henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. Ceylan, Alp Kırşan'ın yarışmadan ayrılmasının ardından Dominik'te Acun Ilıcalı ile birlikte yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Damla Can ise geçtiğimiz sezonlarda Survivor'ın ardından yayınlanan programlarda yarışmanın yorumculuğunu yapıyordu.