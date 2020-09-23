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Haberler Galeri Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İkili geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi. İşte o kareler!

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:06 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:08
Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

Sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayıran Murat Ceylan ile 2018 yılında survivor'da beraber yarışan Damla Can'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

İkili ilk kez önceki gün bir AVM çıkışı görüntülendi. AVM'ye Ceylan'ın kullandığı motosikletle gelen sevgililer baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdi.

Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

İki isim de henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

Ceylan, Alp Kırşan'ın yarışmadan ayrılmasının ardından Dominik'te Acun Ilıcalı ile birlikte yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.

Aşk mı yaşıyorlar? İşte Survivor Murat Ceylan ile Damla Can'ın o kareleri...

Damla Can ise geçtiğimiz sezonlarda Survivor'ın ardından yayınlanan programlarda yarışmanın yorumculuğunu yapıyordu.

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