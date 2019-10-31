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Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

Askerlik için gerekli malzemeler listesi askere gidecek gençler tarafından araştırılıyor. 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Askere nereye gideceğini öğrenen vatandaşlar da askere giderken ne alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askerlikte erlerin işine yarayacak birçok önemli malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri yanınızda bulundurmanız, askerliği daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Askere giderken alınması gerekenleri sizler için derledik. İşte, askerlik için gerekli malzemeler listesi!

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 10:17
Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

Askere giderken ne alınır? Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askerlik yerini öğrenen ve askere gitmek için hazırlıklara başlayan gençler, askerlik için gerekli malzemeler listesini araştırıyor. 99/4 Kasım celbinde askere gidecek binlerce genç, askerlik için gerekli malzemeler nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, askere giderken ne alınır? Binlerce gencin araştırdığı "askere giderken ne götürmeliyim?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. Haberimizde bulunan malzemeleri yanınızda bulundurmanız askerlikte büyük önem taşımaktadır. İşte, askerlik için gerekli malzemeler listesi…

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Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri

Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

3. Kişisel Bakım Malzemeleri

Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi

Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

5. İçlik

Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri

Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

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