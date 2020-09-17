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Haberler Galeri Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Çift aşklarına dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ikiliden aşk pozu!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:46 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:55
Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi.

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Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

33 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi ile bahçede yürüyüş yaptıkları sırada çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk dolu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım
Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.
Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem olmuştu. Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda' hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

Kaan Yıldırım ise geçtiğimiz aylarda baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

Öte yandan Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.

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