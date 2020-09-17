Aşkları doludizgin! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım

33 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi ile bahçede yürüyüş yaptıkları sırada çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk dolu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.
Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem olmuştu. Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda' hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.
Kaan Yıldırım ise geçtiğimiz aylarda baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.