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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu
Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu
Ormanların kralı olarak gösterilen aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele veriyor. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın sonu bakın ne oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:06
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:06
Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.
'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.
Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.
Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.
Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.