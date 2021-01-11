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Haberler Galeri Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti

Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti

Aslan ve kaplanın ölümüne dövüşü nefesleri kesti. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Video paylaşma siteleri üzerinden yayılan görüntülerde aslan ve kaplanın birbirine üstünlük için girdikleri mücadele anbean kameralara kaydedildi. İşte vahşi yaşamın acımasız yüzünü gözler önüne seren o anlar...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:13
Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti
Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti
Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti
Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi! Ölüm makinelerinin dövüşü nefes kesti
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