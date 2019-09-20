Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Erkek aslanların bir şekilde tembel olduğu düşünülür ve gerçekten gerekmediği sürece hiçbir şey yapmazlar. Aslanlar ve kaplanlar kıyaslandığında kaplanlar daha baskın büyük kedilerdir. Genlerinin karıştığı birkaç durumda bile, kaplan genleri aslan genlerinden daha belirgin ve baskındır. Aslanlar genelde büyük gruplarla yaşamak isterler ve bunlar "aslan sürüsü" olarak bilinirler. Aslan sürüsü içinde, kabilenin başı olan bir erkek aslan, birkaç erkek ve dişi kadınla birlikte bulunur. Dişi aslan bozkırda yiyecek arar. Dişiler avlarını sürüye getirir ve bu nedenle erkek aslanlar yemek avlama ve hazırlama işini dişilere bırakırlar.

Öte yandan, kaplanlar kendi başlarına yaşamayı ve avlanmayı tercih eder. Kaplan ormanda kendisi için avlanır ve sonra avlarını yalnız başına yiyip bitirirler. Bu nedenle, aslanların kaplanlardan kesinlikle daha girişken olduğunu söyleyebiliriz.