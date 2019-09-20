  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Biri ormanların kralı Aslan diğeri ise en büyük kedi olan Kaplan! Peki bu ikisi karşılaşırsa ne olur? Bu görüntüler nerede çekildi bilinmiyor muhtemelen bir hayvan parkı. Çünkü bu iki büyük yırtıcı doğal ortamda karşılaşmıyor. Bu bağlamda Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı..

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:48
Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Aslan ile Kaplan Arasındaki Fark

Hem aslan hem de kaplanlar kedi ailesine ait vahşi hayvanlar olmasına rağmen, bu iki büyük kedi arasında pek çok farklılık var. Görünüşleri aslanla kaplan arasındaki en belirgin farktır. Kaplanların bedenleri üzerinde kalın, siyah çizgiler vardır, aslanların çizgileri yoktur. Kaplanların da erkek aslanlar gibi yeleleri yoktur. Erkek aslanların yüzleri etrafında büyük bir yele vardır. Fiziksel özellikler aslanlar ve kaplanlar arasında da farklıdır. Aslanlar kaplandan daha uzun olmasına rağmen, kaplanlar aslanlardan daha yüksek, daha kaslı ve genellikle daha ağırdır. Kaplanların bacakları daha güçlüdür ve aslanlarla karşılaştırıldığında çok daha aktif ve çeviktir. Doğası gereği, kaplanlar aslanlardan daha agresiftir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Erkek aslanların bir şekilde tembel olduğu düşünülür ve gerçekten gerekmediği sürece hiçbir şey yapmazlar. Aslanlar ve kaplanlar kıyaslandığında kaplanlar daha baskın büyük kedilerdir. Genlerinin karıştığı birkaç durumda bile, kaplan genleri aslan genlerinden daha belirgin ve baskındır. Aslanlar genelde büyük gruplarla yaşamak isterler ve bunlar "aslan sürüsü" olarak bilinirler. Aslan sürüsü içinde, kabilenin başı olan bir erkek aslan, birkaç erkek ve dişi kadınla birlikte bulunur. Dişi aslan bozkırda yiyecek arar. Dişiler avlarını sürüye getirir ve bu nedenle erkek aslanlar yemek avlama ve hazırlama işini dişilere bırakırlar.

Öte yandan, kaplanlar kendi başlarına yaşamayı ve avlanmayı tercih eder. Kaplan ormanda kendisi için avlanır ve sonra avlarını yalnız başına yiyip bitirirler. Bu nedenle, aslanların kaplanlardan kesinlikle daha girişken olduğunu söyleyebiliriz.

Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Aslan ile kaplan arasındaki fark özetlenecek olursa;

Görünüş açısından aslanlar ve kaplanlar tamamen farklı görünürler. Kaplanlar daha ağır, daha kaslı ve vücudu üzerinde siyah çizgiler vardır. Aslanların çizgileri yoktur.
Erkek aslanların yüzleri etrafında büyük bir yele vardır; kaplanlarda yele yoktur.
Aslanlar gruplar halinde yaşar, ancak kaplanlar yalnız olmayı tercih eder.
Kaplanlar, aslanlardan daha aktif ve çeviktir ve daha hızlıdırlar.
Kaplanlar kendileri için avlanır; dişi aslanlar ise sürü için avlanır ve beslenmek için sürüye yiyecek bulup getirirler. Erkek aslan ise av konusunda pek bir şey yapmayı tercih etmez.

Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

Aslan ve kaplanın hayrete düşüren kavgası! Kazanan hangisi oldu?
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede? Listede Türkiye...
Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede? Listede Türkiye...
BİZE ULAŞIN