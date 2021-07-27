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Haberler Galeri Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

Bir hayvanat bahçesindeki kafeste bulunan aslanın yanına köpek bırakıldı. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler o anları korku içinde takip etti. İşte kafes içinde kalan aslan ve köpeğin dünyayı şaşkına çeviren anları.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 11:47
Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

Dünyanın en çok ziyaretçi çeken hayvanat bahçelerinden birinde gelenlerini şaşkına çeviren anlar yaşandı. Bir aslanın bulunduğu kafese köpek bırakıldı.

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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

HASTALIĞI VARDI

Bakıcısı engelliyken bulduğu aslanı sahiplendi ve büyüttü. Bir süre sonra kafesinde huzursuz olduğu aslanı için aklına gelen çılgın planı devreye soktu.

Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

KÖPEKLERİ İÇERİ SALDI

John Reinke, aslanın kafesinin kapısını açtı ve köpeklerini içeri saldı. Ziyaretçilerin gördüğü an nefesini tuttuğu olayda aslanla köpek karşı karşıya geldi. Hastalığından dolayı yavaş hareket eden aslan köpeğe yaklaştıktan bir süre sonra korkup geri adım attı.

Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

Herkesin şaşırdığı bu durum gittikçe ilginç bir hal alıyordu. Çünkü aslan, sosis köpekle oynamaya başlamış, küçük köpeğin bu karşılaşmadan hiç de korkmadığı görülmüştü.

Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Dünya o anları korku dolu gözlerle izledi

Planı başarıya ulaşan hayvan bakıcısı John Reinke bu hamlesiyle hayvanları anlama konusundan ne kadar usta olduğunu ortaya koymuştu.

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