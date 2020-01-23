Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!
Yahşi Cazibe dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u terk etmesiyle gündemde. Aslıhan Gürbüz'ün setlere ara verme nedeni ortaya çıktı. Olayın ardından en çok araştırılan isimlerden birisi olan Aslıhan Gürbüz İstanbul'dan taşındı ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Vatandaşlar dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:03
Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz'ün ekranlara neden ara verdiği ortaya çıktı, güzel oyuncu kendisine İstanbul'dan uzakta yeni bir hayat kurmuş. Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!, Vatandaşlar dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.
İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ
MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN
MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN