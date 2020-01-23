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Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

Yahşi Cazibe dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u terk etmesiyle gündemde. Aslıhan Gürbüz'ün setlere ara verme nedeni ortaya çıktı. Olayın ardından en çok araştırılan isimlerden birisi olan Aslıhan Gürbüz İstanbul'dan taşındı ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Vatandaşlar dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





