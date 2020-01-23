  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

Yahşi Cazibe dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u terk etmesiyle gündemde. Aslıhan Gürbüz'ün setlere ara verme nedeni ortaya çıktı. Olayın ardından en çok araştırılan isimlerden birisi olan Aslıhan Gürbüz İstanbul'dan taşındı ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Vatandaşlar dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:03
Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz'ün ekranlara neden ara verdiği ortaya çıktı, güzel oyuncu kendisine İstanbul'dan uzakta yeni bir hayat kurmuş. Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!, Vatandaşlar dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!
Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Usta oyuncu Ayşen Gruda ölüm yıl dönümünde anılıyor! Ayşen Gruda'nın hayat hikayesi...
Usta oyuncu Ayşen Gruda ölüm yıl dönümünde anılıyor! Ayşen Gruda'nın hayat hikayesi...
BİZE ULAŞIN