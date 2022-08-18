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Astroloji günlük burcunuz için ne diyor? 18 Ağustos Perşembe burç yorumları
Astroloji günlük burcunuz için ne diyor? 18 Ağustos Perşembe burç yorumları
Milyonlarca kişi astrolojiye yakından ilgi duyuyor, günlük burç yorumlarını araştırıyor. Her gün yorumlanan burçlar sayesinde aşk, aile, kariyer, sağlık, para gibi konularda neler ile karşılaşacaklarını tahmin ediyor. Buna göre bugün burcunuzda özellikle maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 18 Ağustos Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 18 Ağustos Perşembe günlük burç yorumlarınız...
Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:09
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:09
Astrolojiye ilgi duyan milyonlarca kişi günlük burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyi yakından takip ederek günün nasıl geçeceğini öğrenmek istiyor. Astroloji alanında uzman kişiler günlük burçları yorumluyor aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konuları hakkında bir takım tahminlerde bulunuyor. Peki ''18 Ağustos 2022 Perşembe günü burcunuzu neler bekliyor?'' Günün en şanslı ve en kazançlı burcu hangisi? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları...
KOÇ
Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir.
BOĞA
Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. aile büyüklerinden biri, size destek verebilir.
İKİZLER
Arkadaşlarınıza gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz. bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bulamıyorsunuz.
Bu yapınızı en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor.
YENGEÇ
Bugün özellikle maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.