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Haberler Galeri Atatürk'ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı

Atatürk'ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı

Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla ülkemizde kutlanıyor! Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatan Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki çok az bilinen fotoğraflarını paylaştı. İçerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları da bulunan paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi topladı. İşte Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 11:58

Atatürk’ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı

Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklara olan sevgisi Genelkurmay Başkanlığının arşivlerindeki fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi.

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Atatürk’ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı

Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbetini içeren fotoğraf da Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor.

Atatürk’ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları paylaştı.

Atatürk’ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı
Atatürk’ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay Başkanlığı paylaştı
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