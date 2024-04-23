Atatürk'ün 23 Nisan Çocuk Bayramı fotoğraflarını hiç görmediniz... Genelkurmay paylaştı

Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan Ululsal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla ülkemizde kutlanıyor! Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatan Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki çok az bilinen fotoğraflarını paylaştı. İçerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları da bulunan paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi topladı. İşte Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları...