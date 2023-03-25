  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, cuma akşamları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ateş Kuşları yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 12:02
Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde Gülayşe ve Barbaros'un ilk yemeğinde Gülayşe'nin itirafları geceye damgasını vurdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

ATEŞ KUŞLARI'NIN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zümrüt Gülayşe'yi istemek için Mola Yeri'ne geldi. Zümrüt'e tornavidayla saldıran Sabit'e Zümrüt'ün adamı Neco silah doğrulttu. Tam o anda silahın önüne atlayan Barbaros Sabit'in hayatını kurtarırken kendisi ise yaralandı. Doktor Mete, Barbaros'un yaralarını dikip mermiyi çıkararak onu tedavi etti. Gülayşe, Mercan, Ali ve Zıpkın Barbaros'a minnetlerini dile getirdiler. Sabit ise Barbaros'a "Sen beni kurtardın. Herkes kalleş, sen kardeş. Benim kardeş." diyerek teşekkür etti.

Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Gülayşe, Yakup'u ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Barbaros, gördüğü sofra karşısında şaşırdı. Barbaros, hala çok kızgın olduğunu söylese de Gülayşe'ye kıyamayıp sofraya oturmayı kabul etti. Gülayşe ve Barbaros, birbirlerine elleriyle yemek yedirdikten sonra Gülayşe, sokak çocuğu olduğunu, diğer Köksüzlerle beraber Çatal'dan kaçtıklarını ve aslında hiçbiriyle öz kardeş olmadığını itiraf etti. Gülayşe, önce Dima'yı sonra da tüm sokak çocuklarını bir şekilde Çatal'ın elinden kurtaracağını ancak bunun için polise ifade vermeyeceğini söyledi.

Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Ali, tüm gerçekleri anlatmak üzere Eyüboğlu Köşkü'ne gittiğinde kapıda Mercan'la karşılaşınca büyük bir şoka uğradı. Kalacak bir yer arayan Çatal ise, yeğeni Nazmiye'nin yardımıyla Riva Park'a ulaştığında içeride sohbet eden Gülayşe ve Barbaros'u gördü.

Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de Atv'de!

  • SON DAKİKA