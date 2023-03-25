Ateş Kuşları 9. bölümüyle nefesleri kesti

Gülayşe, Yakup'u ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Barbaros, gördüğü sofra karşısında şaşırdı. Barbaros, hala çok kızgın olduğunu söylese de Gülayşe'ye kıyamayıp sofraya oturmayı kabul etti. Gülayşe ve Barbaros, birbirlerine elleriyle yemek yedirdikten sonra Gülayşe, sokak çocuğu olduğunu, diğer Köksüzlerle beraber Çatal'dan kaçtıklarını ve aslında hiçbiriyle öz kardeş olmadığını itiraf etti. Gülayşe, önce Dima'yı sonra da tüm sokak çocuklarını bir şekilde Çatal'ın elinden kurtaracağını ancak bunun için polise ifade vermeyeceğini söyledi.