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Haberler Galeri Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları, Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki Ateş Kuşları hangi gün, saat kaçta yayınlacak? Ateş Kuşları'nın oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Ateş Kuşları neyi anlatıyor? İşte Ateş Kuşları'na dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabı burada...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:50
Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak olan Ateş Kuşları dizisi tanıtım fragmanları ve duygu yüklü hikayesiyle bir hayli dikkat çekiyor. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan) Ateş Kuşları dizisinin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

ATEŞ KUŞLARI 1.BÖLÜM 3.FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar.

Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Ateş Kuşları bomba gibi geliyor!

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler.

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