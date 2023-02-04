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Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, dördüncü bölümüyle de büyük bir ilgi gördü. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 11:17
Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde Gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damgasını vurdu.

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Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

ATEŞ KUŞLARI'NIN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti.

Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Yaşanan arbedede Ali yaralanırken, Ali'nin çalıştığı çöplükteki iş arkadaşları bir kamyonla yardıma geldiler.

Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Zümrüt'ün adamları bir bir yere yığılırken, Ali de işçi arkadaşlarına minnetle teşekkür etti. Ali, Zümrüt'ün korumasına "Zümrüt Abi'ni içeri attırıp arazisine konacağımı sanırken yanılmadım...

Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Ama o garibana gücünün yeteceğini düşünerek çok yanıldı!" dedi. Böylelikle, Ateş Kuşları bu saldırıdan kurtuldu.

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