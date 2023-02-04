Ateş Kuşları izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, dördüncü bölümüyle de büyük bir ilgi gördü. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 11:06Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 11:17
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Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde Gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damgasını vurdu.