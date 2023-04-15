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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı'na götürmek için geldi

Ateş Kuşları'nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı'na götürmek için geldi

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları on ikinci bölümüyle izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi. Yoğun ilgi gören dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 11:45
Ateş Kuşları’nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı’na götürmek için geldi

Ateş Kuşları'nda, Hacer'in Gülayşe'yi almak için gelmesi ve yaşananların ardından Sabit'in kamyonun önüne atlaması bölüme damga vurdu.

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Ateş Kuşları’nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı’na götürmek için geldi

ATEŞ KUŞLARI'NIN ON İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hacer ve Hüma Eyüboğlu, Gülayşe'nin Lara olduğunu fark edip fenalaşırken, Barbaros ise Hacer'i mola yerini devletten kiralayan hayırsever olarak tanıttı.

Ateş Kuşları’nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı’na götürmek için geldi

Barbaros, Hacerlerin yakınlarda iftar yaptığını ve hazır gelmişken Gülayşe ile tanışmalarını istediğini söyleyerek Hacer Eyüboğlu'nun asıl kimliğini gizledi.

Ateş Kuşları’nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı’na götürmek için geldi

Gülayşe, yaptığı hayırlardan dolayı Hacer'e teşekkür ederek elini öptü ve teşekkür amaçlı Hacer'i ve Hüma'yı mola yerine yemek yemeğe davet etti.

Ateş Kuşları’nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı’na götürmek için geldi

Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu ve barınak hayalini ona da anlatmasını istediği için geldiğini söyledi.

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