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Ateş Kuşları'nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı'na götürmek için geldi
Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları on ikinci bölümüyle izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi. Yoğun ilgi gören dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 11:24Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 11:45
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Ateş Kuşları'nda, Hacer'in Gülayşe'yi almak için gelmesi ve yaşananların ardından Sabit'in kamyonun önüne atlaması bölüme damga vurdu.
Hacer ve Hüma Eyüboğlu, Gülayşe'nin Lara olduğunu fark edip fenalaşırken, Barbaros ise Hacer'i mola yerini devletten kiralayan hayırsever olarak tanıttı.
Barbaros, Hacerlerin yakınlarda iftar yaptığını ve hazır gelmişken Gülayşe ile tanışmalarını istediğini söyleyerek Hacer Eyüboğlu'nun asıl kimliğini gizledi.
Gülayşe, yaptığı hayırlardan dolayı Hacer'e teşekkür ederek elini öptü ve teşekkür amaçlı Hacer'i ve Hüma'yı mola yerine yemek yemeğe davet etti.
Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu ve barınak hayalini ona da anlatmasını istediği için geldiğini söyledi.