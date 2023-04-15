Ateş Kuşları’nda Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı’na götürmek için geldi

Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu ve barınak hayalini ona da anlatmasını istediği için geldiğini söyledi.