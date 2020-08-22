Atık topladığı çuvalda uyurken bulunan çocuk, koruma altına alındı

Görevlilerin peşinden gittiği Suriye uyruklu çocuğun Ahmet Ahmari olduğu, daha önce de sokaklarda yatarken bulunup, birçok kez koruma altına alındığı, ancak her defasında yurttan kaçtığı ortaya çıktı. Ailesi Suriye'de öldüğü öğrenilen çocuk, yakalanıp yurda götürüldü.

DHA