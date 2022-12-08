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Haberler Galeri Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor

Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 12:06
Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai'nin ekran yolculuğu bitmiş olsa da başarısıyla yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor

Glance tarafından hazırlanan, "The Rise of Non-English Drama" raporuna göre, Atv'nin en çok satın alınan Türk dizilerinden biri olan Hercai, 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu.

Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor

Hercai, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan "Telemundo" ve İspanya'da yayın faaliyetlerini sürdüren "Nova" kanallarında Prime Time' da en yüksek izlenme oranını alarak Türk rakiplerini geride bıraktı.

Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor

Atv, yayınladığı içeriklerinin hem yerel hem de dünya çapında sınır tanımadan başarılı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Atv dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor
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