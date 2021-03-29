ATV ve UTV tutkunları, Frigya'yı gezdi

Eşiyle birlikte İzmir'den geziye katılan ATV tutkunu Funda Güler de Afyonkarahisar ve tarihi Frig Vadisi'nden çok etkilendiklerini anlattı. Organizasyonun da çok kaliteli olduğunu aktaran Güler, "Gezdiğimiz noktalar şahane olduğu kadar, konaklama ve gastronomi de harikaydı. Hatta, İzmir ATV grubu olarak burada yeni bir etkinlik planlamaya başladık. Frigya, nisan ve mayısta harika bir rota olabilir. Off-road için de harika yerler. Bölgenin coğrafyası ve manzarasını da çok beğendik. Çok keyif aldık." diye konuştu.