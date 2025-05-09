Atv’den ekrana kilitleyecek yeni dizi: Aile Saadeti

Buse Meral: Üçüncü kez atv'deyim. Çok güzel bir ekiple beraber bugün okuma provamızı gerçekleştirdik. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz, heyecanlıyım. Projeyi kabul etme sebebim naif bir dili olan senaryomuz ve canlandıracağım karakterim.

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici ile buluşacak.