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Haberler Galeri Atv'nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya'da fenomen oldu

Atv'nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya'da fenomen oldu

Atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, Türkiye'de olduğu kadar yayınlandığı diğer ülkelerde de büyük ilgi görüyor. Brezilyalı hayranları dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e sürpriz yaptı.

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:39 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:51
Atv’nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya’da fenomen oldu

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kalp Yarası, Brezilya'da çok konuşuluyor. Brezilyalı fanlar dizinin Ferit ve Ayşe'si Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e pasta gönderdi.

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Atv’nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya’da fenomen oldu

Kendilerine hediyeler gönderen Brezilyalı hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmayan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyadan Portekizce teşekkür mesajları yayınladı.

Atv’nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya’da fenomen oldu

Gökhan Alkan "Hediyelerinizi aldım. Çok teşekkürler. Bizimle olduğunuzu bilmek çok güzel. Tüm Güney Amerika ve Brezilya'ya sevgiler" sözleriyle teşekkür ederken, Yağmur Tanrısevsin de "Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler. Hediyeleriniz ulaştı. Hepinize içten teşekkürler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Atv’nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya’da fenomen oldu
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