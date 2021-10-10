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Atv'nin sevilen dizisi “Kalp Yarası” Brezilya'da fenomen oldu

Atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, Türkiye'de olduğu kadar yayınlandığı diğer ülkelerde de büyük ilgi görüyor. Brezilyalı hayranları dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e sürpriz yaptı.



Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:39 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





