ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın Mari Kosses’inden özel açıklamalar

Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.

"PLATOYA GİRİNCE KOCAMAN BİR ŞEHİRLE KARŞILAŞTIM"

'Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Korkmaz, "Açıkçası çok heyecan vericiydi çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Büyük bir prodüksiyon olarak herkes bahsediyor ama gerçekten bambaşka bir şehir ve dünya varmış burada. Bu beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda biraz da korkuttu tabii ama bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Oyuncuyu dinç tutan bir şey. Korkumu bastıran şeylerden bir tanesi de beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi. Set ekibi zaten yıllardır birlikte çalışıyor. Ben üçüncü sezonda dahil oluyorum ama bunun çok öncesi var. Gerçekten güzel karşılandım. Oyuncu arkadaşlarım, ekip herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.