Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Ateş Kuşları'nın ilk bölüm tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoz ki, 13 yaşında falan olunca ölüyoz!" cevabıyla, bir diğer çocuğun "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.