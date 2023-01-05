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Haberler Galeri Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten Atv'nin sezona damga vuracak yeni dizisi "Ateş Kuşları"nın yayın tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:20
Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu.

ATEŞ KUŞLARI TANITIM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti!

Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları tanıtımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Ateş Kuşları'nın ilk bölüm tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoz ki, 13 yaşında falan olunca ölüyoz!" cevabıyla, bir diğer çocuğun "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak cuma günü başlıyor

Büyük bir merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak dizisi Ateş Kuşları, 13 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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