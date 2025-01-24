Atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım da paylaşıldı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 24 Ocak 2025 11:05 Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





