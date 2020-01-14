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atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

atv ekranlarının heyecanla beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk' izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi severler 'Gel Dese Aşk' dizisinde hangi oyuncuların rol aldığını merak ederken dizinin güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. atv erkanlarında yayınlanacak Osman Sınav'ın yeni projesi 'Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosunda kimler var? Yönetmeni kim? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Berrak' karakterini canlandıran İlayda Çevik'in yeni dizinin setinden paylaştığı o fotoğraf ve 'Gel Dese Aşk' dizisi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 12:59
atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

atv ekranlarının heyecanla beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk' izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi severler 'Gel Dese Aşk' dizisinde hangi oyuncuların rol aldığını merak ederken dizinin güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. atv erkanlarında yayınlanacak Osman Sınav'ın yeni projesi 'Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosunda kimler var? Yönetmeni kim? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Berrak' karakterini canlandıran İlayda Çevik'in yeni dizinin setinden paylaştığı o fotoğraf ve 'Gel Dese Aşk' dizisi hakkında merak edilenler...

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atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

Yaptığı başarılı işler ile adından sıkça söz ettiren usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Gel Dese Aşk, çok yakında ATV ekranlarında başlıyor.

atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

Dizide Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Pirinçci oynuyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu Gel Dese Aşk, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

İşte İlayda Çevik'in paylaştığı o kare ve ünlülerin hiç görmediğiniz halleri...

atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

HATİCE ŞENDİL

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