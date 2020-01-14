atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı!

atv ekranlarının heyecanla beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk' izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi severler 'Gel Dese Aşk' dizisinde hangi oyuncuların rol aldığını merak ederken dizinin güzel oyuncusu İlayda Çevik setten paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. atv erkanlarında yayınlanacak Osman Sınav'ın yeni projesi 'Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosunda kimler var? Yönetmeni kim? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Berrak' karakterini canlandıran İlayda Çevik'in yeni dizinin setinden paylaştığı o fotoğraf ve 'Gel Dese Aşk' dizisi hakkında merak edilenler...