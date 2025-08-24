  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri Atv'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz'in afişi yayınlandı

Atv'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz'in afişi yayınlandı

atv'nin yeni sezon için hazırladığı, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, "Gözleri KaraDeniz"in merakla beklenen afişi paylaşıldı. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı dizi izleyenleri ekrana kilitleyecek.

atv'nin yeni sezon için hazırladığı "Gözleri KaraDeniz"in merakla beklenen afişi paylaşıldı. Afişte başroller Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, izleyiciyi imkânsız ama vazgeçilmez bir aşkın içine davet ediyor.

KARADENİZ'DEN İSTANBUL'A UZANAN TUTKULU HİKÂYE

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz'in büyüleyici doğasından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak.

Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.

GÜÇLÜ KADRO, KALPLERE DOKUNAN BİR DÜNYA

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, yalnızca kadrosuyla değil, romantizmin ve dramın iç içe geçtiği atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan "Gözleri KaraDeniz", yayınlanan afişiyle kalpleri şimdiden ısıttı, izleyiciyi aşkın en çarpıcı yüzüyle buluşmaya davet etti.