Atv'nin yeni dizisi Karadut'un yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Karadut, ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı Atv'de başlıyor. Oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesi ile soluksuz izlenecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.