ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

12 yıldır program yaptığı ATV ile Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam eden Müge Anlı, özel hayatıyla merak konusu oldu. Müge Anlı işine aşık sayılı isimlerin başında geliyor. Magazinsel ya da özel hayatı ile değil ATV ekranlarındaki programıyla Türkiye'nin dikkatini çeken Müge Anlı, bu kez sevenlerinden kaçamadı. İlgi odağı olan ünlü gazetecinin aslen nereli olduğu merak edildi. Hayranları Google'da "Müge Anlı nereli?" sorusunun cevabını aradı. İşte milyonların aradığı sorunun cevabı; ünlülerin memleketleri...