Avokado nasıl yenmeli? Evde deneyebileceğiniz 10 pratik sos ve meze tarifi...

Sade tüketmekten sıkıldıysan, avokadoyu bambaşka lezzetlere dönüştürmenin zamanı geldi! Kahvaltıdan akşam sofralarına kadar her ana yakışan, pratikliğiyle şaşırtan 10 nefis meze ve sos tarifini senin için derledik. Üstelik hepsi kolay, hızlı ve malzemesi az!

KLASİK GUACAMOLE

Malzemeler:
Olgun avokado, limon suyu, tuz, küçük doğranmış soğan, domates

Yapılışı:
Avokadoyu ez, diğer malzemeleri ekle ve karıştır. Nachos ya da ekmekle servis et.

YOĞURTLU AVOKADO MEZESİ

Malzemeler:
Avokado, süzme yoğurt, sarımsak, tuz

Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştır. Soğuk servis et. Izgara yemeklerin yanında harika gider.

AVOKADO HUMUS

Malzemeler:
Haşlanmış nohut, avokado, tahin, limon suyu, zeytinyağı

Yapılışı:
Tüm malzemeleri rondodan geçir. Klasik humusa kremsi bir dokunuş ekle.

ACILI AVOKADO SOS

Malzemeler:
Avokado, acı biber, limon suyu, tuz

Yapılışı:
Avokadoyu ez, ince doğranmış biberle karıştır. Et yemeklerinin yanına çok yakışır.

AVOKADOLU PEYNİR EZMESİ

Malzemeler:
Avokado, beyaz peynir, dereotu

Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştır. Kahvaltılık sürülebilir lezzet hazır!

LİMONLU AVOKADO DİP SOS

Malzemeler:
Avokado, limon kabuğu rendesi, zeytinyağı, tuz

Yapılışı:
Karıştır ve cips ya da sebzelerle servis et.

AVOKADO VE FESLEĞENLİ SOS

Malzemeler:
Avokado, taze fesleğen, sarımsak, zeytinyağı

Yapılışı:
Hepsini blenderdan geçir. Makarnaya bile sos olur!

AVOKADOLU HARDAL SOS

Malzemeler:
Avokado, hardal, bal, limon suyu

Yapılışı:
Karıştır, salataların üzerine gezdir. Farkı hemen hissedeceksin.

AVOKADO VE TON BALIKLI MEZE

Malzemeler:
Avokado, ton balığı, limon suyu, karabiber

Yapılışı:
Karıştır ve servis et. Protein deposu pratik bir tarif.

Avokado Ezmeli Acuka

Malzemeler:
Avokado, biber salçası, ceviz, sarımsak

Yapılışı:
Karıştır, ekmeğe sür. Kahvaltıda vazgeçilmez olacak.

Avokadoyu sadece dilimleyip yemek yerine bu pratik tariflerle sofrana bambaşka bir hava katabilirsin. Hem sağlıklı hem doyurucu bu lezzetleri denedikten sonra vazgeçemeyeceksin!