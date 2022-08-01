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Avram Usta'dan günümüze: 500 yıllık geçmişiyle İzmir boyozu
Avram Usta'dan günümüze: 500 yıllık geçmişiyle İzmir boyozu
500 yıllık görkemli geçmişiyle İzmir mutfağında önemli bir yer tutan boyoz, İspanyolca "bollos" yani küçük somun anlamına gelen sözcükten türemiştir. Anadolu'ya 1492 yılında Sefarad Yahudileri tarafından getirildiği bilinen bu mayasız hamur işini İzmir'de sembolik hale getiren kişinin Boyuzcu Avram Usta olduğu rivayet edilmekte. İzmir'e gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken bu eşsiz lezzete dair her şeyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:10
İspanyolca "bohça" anlamına gelen "bollos" kelimesinden türetilen boyoz, İzmir'in çok kültürlü yapısını temsil ediyor.
Sefarad Yahudilerinin 1492 sonrasında İspanya'dan Anadolu'ya gelirken yanlarında getirdikleri boyoz, İzmir'de ticari bir ürün haline geldi.
İzmir'de ilk boyozu Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki fırınında Boyozcu Avram Usta'nın yaptığı, o öldükten sonra da İzmir'deki fırıncıların bu ürünü "Avram Usta'nın boyozu" adıyla sattıkları rivayet ediliyor.
İzmirlilerin daha çok sabah kahvaltısında tükettiği boyoz, ıspanaklı, peynirli, tahinli ve hatta çikolatalı gibi farklı tatlarla da müşterilere sunulabiliyor.
Coğrafi işaretle tescillenen boyoz, özellikle fırın buharında haşlanmış yumurta ve çay eşliğinde tüketiliyor.