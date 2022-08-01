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Avram Usta'dan günümüze: 500 yıllık geçmişiyle İzmir boyozu

500 yıllık görkemli geçmişiyle İzmir mutfağında önemli bir yer tutan boyoz, İspanyolca "bollos" yani küçük somun anlamına gelen sözcükten türemiştir. Anadolu'ya 1492 yılında Sefarad Yahudileri tarafından getirildiği bilinen bu mayasız hamur işini İzmir'de sembolik hale getiren kişinin Boyuzcu Avram Usta olduğu rivayet edilmekte. İzmir'e gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken bu eşsiz lezzete dair her şeyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





