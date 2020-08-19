Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları

İspanya, Fransa, İtalya gibi ünlü turizm şehirlerinde, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçı ve milyarderlerin yeni adresi Ege kıyıları oldu. Özellikle Rus milyarderlerin üzerinde helikopter bulunan ultra lüks yatları, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'nde görülmeye başlandı. Rus milyarder Andrey Skoch'un görenleri hayran bırakan 100 metrelik 'Madame Gu' adlı yatının yanı sıra, Avrupalı iş adamlarının 'Titan' ve 'Miss' adlı mega yatları Bodrum'a geldi.