Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları

MARİNALAR DOLDU

Marmaris ilçe merkezi ve Bozburun, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Çiftlik ve Hisarönü Mahallesi'nde 6 özel marinada 5 bin yat, gulet ve yelkenli bulunuyor. 2 bin 400 yelkenli ve yat yabancı uyruklu kişilere ait. Deniz sınırlarının açılmasıyla 20 Temmuz'dan itibaren yabancı uyruklu kişiler aileleri ile birlikte marinalarda demirli yatlarına geldi. Ayrıca dünyaca ünlü Bodrum ve turistik kırsal mahallerinde bulunan 10 marinada, Fethiye ile Göcek'te bulunan 6 marinada ise demir atacak alan kalmadı. 3 milyon yabancı uyruklu deniz tutkunun adresi Muğla'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri oldu.