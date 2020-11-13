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Haberler Galeri Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Farkında olmayabilirsiniz fakat avuç içi çizgileriniz sizin hakkınızda pek çok detay veriyor. avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. İşte avuç içi çizgilerinden karakter analizi...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 11:31
Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

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Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.

Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir.

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