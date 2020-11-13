Avuç içi çizgileri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Farkında olmayabilirsiniz fakat avuç içi çizgileriniz sizin hakkınızda pek çok detay veriyor. avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. İşte avuç içi çizgilerinden karakter analizi... İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir. 1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir. Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek. Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz. Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz. Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor. Çizgi parmaklara doğru kavisli bir haldeyse, aşırı şevkatli bir insansınız. Aynı şekilde, uzun ve eğimliyse duygularınızı ve hislerinizi kolayca dile getirebiliyorsunuz.