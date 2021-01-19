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Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor
Avuç içimizde pek çok çizgi bulunuyor. Bunların ne anlama geldiği tam olarak bilinmese de avuç içi çizgilerinin kişiliğinize dair ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? İşte avuç içi çizgilerine göre kişiliğiniz...
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 13:01
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Püf nokta çok kullanmadığınız elinizde. Örneğin sağ elinizi daha aktif aktif kullanıyorsanız sol elinize bakınız. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.