Avustralya'da felaketler bitmiyor! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Hava durumu kuvvetli yağış ve dolunun yanısıra hortum riski içeren bir hava durumu süper hücre olarak adlandırılıyor. Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir şekilde rüzgarla yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep oluyor.