Ayak altı kına sırrı! Ayağın altına kına yakmanın faydaları!
Ayak altına kına yakmak, sadece bir gelenek mi yoksa gerçekten rahatlatıcı etkisi olan doğal bir yöntem mi? Yüzyıllardır farklı kültürlerde kullanılan bu uygulamanın özellikle ayak yorgunluğu, yanma hissi ve bazı cilt problemlerine karşı iyi geldiği söyleniyor. Peki kınanın serinletici etkisi nasıl ortaya çıkıyor, hangi durumlarda gerçekten fayda sağlıyor ve kimlerin dikkatli kullanması gerekiyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
Daha önce hiç ayağınızın altına kına yaktınız mı? Eğer yakmadıysanız bu konuyu bir kez daha düşüneceksiniz...
SERİNLETİCİ VE RAHATLATICI ETKİ Ayaklarda yanma ve yorgunluk hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle uzun süre ayakta kalanlarda rahatlama sağlar.
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİK Kınanın doğal yapısı bazı bakterilerin çoğalmasını azaltabilir. Ayak kokusuna karşı destekleyici olarak kullanılır
MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DESTEK Geleneksel kullanımda ayak mantarına karşı yardımcı olduğu düşünülür.
STRES VE GEVŞEME ETKİSİ Serinlik hissi sayesinde rahatlama ve gevşeme sağlar.
ATEŞ DÜŞÜRME (HALK İNANIŞI) Bazı bölgelerde vücudu "soğuttuğuna" inanılarak ateşli durumlarda kullanılır.
KAŞINTI VE ŞİŞKİNLİK
Ayaktaki kaşıntı ve şişkinlik hissini de kına ile engelleyebilirsiniz
OLUMLU RUH HALİ
Ayak altına yakılan kına rahatlama hissi yarattığı için ruhsal anlamda da olumlu etkiler bulunur.
NASIL HAZIRLANIR?
1 yemek kaşığı kına ile 1 yarım limon suyunu karıştırarak macun kıvamına getirin ve ayak parmakları ile tırnaklarına sürün. Dha güçlü etki için isterseniz tüm ayağınıza da sürebilirsiniz. 1 saat bekledikten sonra ayağınızı yıkayın ve etkilerini görmek için bekleyin.
AMAN DİKKAT! Açık yaranız,
Alerjiniz, (Küçük bir bölgede bir miktar sürüp 5-10 dakika bekleterek anlaşılabilir)