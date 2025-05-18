Aydın’da 1.7 milyarlık emlak vurgunu! Çete 22 bin kişinin bilgilerini ele geçirdi
Aydın merkezli dev emlak vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Casus yazılımla 22 bin kişiye ait gayrimenkul ve iletişim bilgilerini ele geçiren çete, kendini emlak firması gibi tanıtıp "gayrimenkulleriniz değerinde alınır, satılır" mesajları gönderdi. Güven sağlayarak vekalet alan dolandırıcılar, vatandaşların taşınmazlarını kendi üzerlerine geçirip 1.7 milyar liralık vurgun yaptı.
CEYHAN TORLAK
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Aydın İl Jandarma ve Didim Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla 1.7 milyar liralık vurgun yapan emlak çetesinin çökertildiği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Çetenin kurbanlarını belirlerken içerisinde 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, 22 bin kişiye gayrimenkul firmasıymış gibi eş zamanlı SMS gönderdiği, mesajda 'gayrimenkulleriniz değerlendirilir. Değerinde alınır' denildiği öğrenildi.
SMS'lere inanan bazı vatandaşların çete üyeleri ile iletişime geçerek gayrimenkullerini satmak istediklerini söyledikleri, genellikle şehir dışında yaşayan yaşlı vatandaşların şebeke üyelerine ev ve arazilerinin satışı için genel vekaletname verdikleri belirlendi.
TAKLA YÖNTEMİ Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise 'Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.
İkinci yöntem olarak casus program üzerinden 2-3 yıldır Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklu gayrimenkul sahiplerini belirleyen örgüt üyelerinin son su ve elektrik faturalarındaki tutarlar 0 lira olarak görünüyorsa bu kişileri hedef olarak seçtikleri anlaşıldı.
Çete üyelerinin sahte İngiliz noter mührünü bile yaptıkları, bu mühürleri kullanarak yabancı uyruklu kişiler adına sahte vekalatname çıkardıkları, Türkiye'deki noterlerden yabancı noterleri sorgulayacak bir sistem olmadığı için sahte vekaletnamelerle Türk noterleri kandırdıkları belirlendi.
Sahte vekaletname ile yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki arsa ve villalarını satan çete üyelerinin Web Tapu üzerinden kendi cep telefonu numaraları ile satış için başvuru yaptığı, satış işlemi sırasında SMS'ler gerçek gayrimenkul sahibine gitmediği, bu nedenle rahat rahat satışını yaptıkları tespit edildi.
YEVMİYE NUMARASI GERÇEK, VEKALETNAME SAHTE Çete üyelerinin üçüncü yöntem olarak farklı bir şehirdeki noterden çıkartılan gerçek vekaletnamedeki yevmiye numarası ile sahte vekaletname oluşturdukları ortaya çıktı.Söz konusu satışı yapacak noterin, gerçek vekalatname çıkartılan şehirdeki noteri arayıp yevmiye numarası ile sorgulama yaptığında vekaletnamenin gerçek olduğunu düşünerek işlem yaptığı belirlendi.
Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.