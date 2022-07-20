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Haberler Galeri Aydın'da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti

Aydın'da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 62 yıllık evli çiftin, farklı evlerde aynı gün hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü. Anne ve babası aynı gün ölen Kadir Bayram, "Annem su istedi. Suyu zorla içti. Birkaç saniye içinde vefat ettiğini hissettim. Komşumuzu da babama gönderdim. Eşinin yanına gelsin dedim. Babam da sabah saatlerinde vefat etmiş. Takdiri ilahi böyleymiş." dedi.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:01
Aydın’da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti

Timinciler Mahallesi'nde oğlunun evinde kalan Fatma Bayram'ın (84) saat 09.00 sıralarında hareketsiz olduğunu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

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Aydın’da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti

Adrese gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm haberini, aynı mahallede yaşayan kocası Hasan Bayram'a (86) haber vermeye giden yakınları, yaşlı adamı hareketsiz buldu.

Aydın’da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti

Sağlık ekipleri, Hasan Bayram'ın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aydın’da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti

Anne ve babası aynı gün ölen Kadir Bayram, gazetecilere, "Annem yanımda, babam da kendi evinde kalıyordu. Sabah 07.00 gibi annem su istedi. Kendisine su içirdim, iki saat sonra tekrar su istedi. Suyu zorla içti. Birkaç saniye içinde vefat ettiğini hissettim. Sonra da sağlık ekipleri geldi, vefat ettiğini öğrendik. Komşumuzu da babamın kaldığı eve gönderdim. Bilgi verin, babam gelsin eşinin yanına dedim. Oradan da haber geldi, babam da sabah saatlerinde vefat etmiş. Takdiri ilahi böyleymiş." ifadelerini kullandı.

Aydın’da 62 yıllık evli çift aynı gün vefat etti
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