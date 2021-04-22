Aydın'da ATV ve at safarili nefes kesen bir sezon açılışı yapıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, yeni sezon hakkında beklentilerini şöyle sıraladı: "Sahadan aldığımız ilk veriler, bizi motive diyor. İngiltere ve Almanya, Türkiye'ye turizm akış noktasında olumlu bir görüşü oldu. Turist akışı başlıyor. Bu açıdan da sevindirici bir gelişme oldu...