Aydın’da şoke eden olay! Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koroda hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken bir anda yere yığılan Mehmet Gündoğdu'nun (73) duran kalbi, kendisi gibi korist olan doktor Şükrü Yenice tarafından yapılan kalp masajıyla çalıştırılıp, hayata döndürdü. Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenlendi. Konseri saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından, KKTC'deki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.