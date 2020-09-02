Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Kentte Roma mimarisinin önemli örneklerinin görüldüğünü aktaran Öztaner, "Roma Dönemi'nin mimarisini anlamak için ders niteliğinde yapılar var. Kütüphanesi Efes'teki kütüphaneden sonra ayakta kalmış en güzel örneklerden. Meşhur coğrafyacı Strabon, eserinde Nysa'da eğitim aldığından bahsetmektedir. Dolayısıyla Nysa aynı zamanda eğitim ve kültür kentidir." dedi.