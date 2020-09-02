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Haberler Galeri Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal çeşme bulundu.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 12:00
Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Sultanhisar ilçesinde dağ eteğine kurulan zeytin ağaçları içindeki Nysa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

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Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, AA muhabirine, antik kentin, Karia Bölgesi'nin önemli yerleşimlerinden olduğunu belirtti.

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Kentte Roma mimarisinin önemli örneklerinin görüldüğünü aktaran Öztaner, "Roma Dönemi'nin mimarisini anlamak için ders niteliğinde yapılar var. Kütüphanesi Efes'teki kütüphaneden sonra ayakta kalmış en güzel örneklerden. Meşhur coğrafyacı Strabon, eserinde Nysa'da eğitim aldığından bahsetmektedir. Dolayısıyla Nysa aynı zamanda eğitim ve kültür kentidir." dedi.

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Kazı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini aktaran Öztaner, kentteki cadde kazıları sırasında bir çeşme bulduklarını ve çalışmanın halen devam ettiğini söyledi.

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Çeşmenin 1800 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Öztaner, "Çeşme, Meclis'le agora arasındaki kuzey güney doğrultusundaki ana caddeyle doğu batı doğrultusundaki caddenin tam kesiştiği noktada, yani kavşak noktasında açığa çıkarıldı.

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