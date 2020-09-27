Aydın'daki orman yangınından geriye bu görüntüler kaldı

Mahalle sakinlerinden Hasan Çakır, yangında bahçesinin zarar gördüğünü belirterek, "Bir tek kendimiz için değil hepimiz için üzüldüm ve ağladım. Yangın sırasında bölgede çok rüzgar vardı. Ekipler Allah razı olsun yukardan aşağıdan mücadele etti ve yangını söndürdü. Bizler de evlerimize geri döndük." ifadelerini kullandı.