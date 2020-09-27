Aydın'daki orman yangınından geriye bu görüntüler kaldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangından geriye ise yürek burkan görüntüler kaldı.
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 12:47
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Pakdemirli, Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Pakdemirli, "Aydın Söke'deki orman yangını, ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hızı 90 kilometreyi bulan rüzgara rağmen büyük bir özveri ile yangını kontrol altına alan ekip arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK RÜZGAR VARDI"
Dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen Söke-Güllübahçe kara yolu üzerindeki Yenidoğan Mahallesi sakinleri, evlerine döndü.
Mahalle sakinlerinden Hasan Çakır, yangında bahçesinin zarar gördüğünü belirterek, "Bir tek kendimiz için değil hepimiz için üzüldüm ve ağladım. Yangın sırasında bölgede çok rüzgar vardı. Ekipler Allah razı olsun yukardan aşağıdan mücadele etti ve yangını söndürdü. Bizler de evlerimize geri döndük." ifadelerini kullandı.
Yangında zarar gören alan, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanan ormanlık kısım ile yamaçta etkili olan yangının, siyaha dönüştürdüğü kısım yer alıyor.