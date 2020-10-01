Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığı milli parkın, delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini, ziyaretçilerin bunları görme fırsatını da elde ettiğini kaydetti.