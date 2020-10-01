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Haberler Galeri Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte tekrar ziyaretçi ağırlayan, Aydın Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 4 ayda 1 milyon 50 bin kişi geldi.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 16:51 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 16:53
Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

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Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da kapılarını açan milli park, ziyaretçi akınına uğradı.

Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Milli Park Müdürü Koray Aşık, sezona geç başlamalarına rağmen iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Yıl sonuna yaklaştıklarını aktaran Aşık, buna rağmen yerli ve yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığı milli parkın, delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini, ziyaretçilerin bunları görme fırsatını da elde ettiğini kaydetti.

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