Aydın'ın yeşil cenneti! Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 milyon ziyaretçi geldi

Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da kapılarını açan milli park, ziyaretçi akınına uğradı.
Milli Park Müdürü Koray Aşık, sezona geç başlamalarına rağmen iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.
Yıl sonuna yaklaştıklarını aktaran Aşık, buna rağmen yerli ve yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi.
Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığı milli parkın, delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini, ziyaretçilerin bunları görme fırsatını da elde ettiğini kaydetti.