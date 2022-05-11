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Haberler Galeri Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:42 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:43
Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteorolojinin yaptığı sağanak yağmur uyarısının ardından Aydın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak yağmur sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu.

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Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yollarda karşıdan karşıya geçerken adeta akrobatik hareketler sergiledi. Kimi vatandaşlar yağmurlu hava karşısında şemsiyelerini yanlarına alarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bir anda bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak yağmur ile birlikte trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Yağışların ise gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı
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