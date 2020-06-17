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Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...
1,5 yıl önce evinde kaza geçiren ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülendi. İşte fizik tedavi süreci devam eden Erbil'in son hali...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:11Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:22
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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra tedavisine evde devam etmeye başladı.