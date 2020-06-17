  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

1,5 yıl önce evinde kaza geçiren ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülendi. İşte fizik tedavi süreci devam eden Erbil'in son hali...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:11 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:22
Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra tedavisine evde devam etmeye başladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan 63 yaşındaki şovmen, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti.

Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Yapımcı ve Tesis Sahibi Burak Memişoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette usta sanatçı, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.

Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil'in tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

"MEHMET ALİ BEY'İ ÖZLEMİŞTİK"

Hayvanat bahçesinde ikiliye mangalda et ikramında bulunan Memişoğlu, "Mehmet Ali Bey'i özlemiştik. Kendisini bu bol oksijende ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil'in son hali böyle görüntülendi Tekerlekli sandalyede geldi, eli titredi Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret etti

Aylar sonra görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Denizli'de çıkan yangında 80 dekar alandaki ekinler yandı
Denizli'de çıkan yangında 80 dekar alandaki ekinler yandı
  • SON DAKİKA