Aynaya küsmeye son! Saç dökülmesini durduran etkili yöntemler
Her gün avuç avuç saç mı dökülüyor? Uzmanların önerdiği doğal yöntemlerden beslenme sırlarına kadar saç dökülmesini azaltan en etkili çözümleri derledik. Güçlü, parlak ve sağlıklı saçlar için bu önerilere mutlaka göz atın!
PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN
Saç tellerinin temel yapı taşı keratin proteindir. Yetersiz protein tüketimi saçların zayıflamasına ve dökülmesine neden olabilir. Yumurta, yoğurt, balık, kırmızı et ve baklagiller saç sağlığını destekleyen önemli besinler arasında yer alıyor.
DEMİR EKSİKLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN
Özellikle kadınlarda sık görülen demir eksikliği saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ispanak, kırmızı et ve kuru baklagiller gibi demir açısından zengin besinlerin tüketilmesi öneriliyor.
SAÇI ÇOK SIK YIKAMAYIN
Her gün saç yıkamak saç derisinin doğal yağ dengesini bozabiliyor. Uzmanlar, saç tipine göre haftada 2-3 kez yıkamanın daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.
ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN
Fön makinesi, düzleştirici ve maşa gibi yüksek ısı veren işlemler saç tellerini yıpratarak kırılmalara yol açıyor. Mümkün olduğunca doğal kurutma yöntemleri tercih edilmeli.
STRESİ KONTROL ALTINA ALIN
Yoğun stres, saç dökülmesini tetikleyen önemli faktörlerden biri. Düzenli uyku, yürüyüş, meditasyon ve spor yapmak hem ruh sağlığını hem de saç sağlığını olumlu etkiliyor.
SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPIN
Saç derisine yapılan hafif masaj kan dolaşımını artırarak saç köklerinin beslenmesine yardımcı oluyor. Özellikle doğal yağlarla yapılan masajlar daha etkili sonuç verebiliyor.
DOĞAL YAĞLARDAN DESTEK ALIN
Hindistan cevizi yağı, argan yağı, biberiye yağı ve badem yağı saç köklerini besleyen doğal ürünler arasında bulunuyor. Düzenli kullanım saçların daha güçlü uzamasına katkı sağlayabiliyor.
VİTAMİN EKSİKLİKLERİNİ KONTROL ETTİRİN
B12, D vitamini, çinko ve biotin eksikliği saç dökülmesini artırabiliyor. Sürekli dökülme yaşayan kişilerin uzman kontrolünde kan tahlili yaptırması öneriliyor.
KİMYASAL İŞLEMLERİ AZALTIN
Sık boya yaptırmak, saç açıcı kullanmak ve kimyasal bakım uygulamaları saç tellerini incelterek dökülmeyi hızlandırabiliyor.
UZUN SÜREN DÖKÜLMELERİ CİDDİYE ALIN
Günlük belli miktarda saç dökülmesi normal kabul edilse de uzun süre devam eden yoğun dökülmeler altta yatan sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Bu durumda dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor.