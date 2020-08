Ayrılık sırları ortaya döktü! Prens William ve Prens Harry arasında neler oluyor?

Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye yerleşti. Unvanlarından vazgeçerek ABD'ye giden çift, gündemdeki yerini koruyor. İkili adına çıkarılan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family kitabında yazılanlar ortalığı karıştırdı. Kitap Harry ve William'ın iki ay konuşmadığını ifade etti.