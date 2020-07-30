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Ayrılık sonrası ilk açıklama! Tuba Büyüküstün isyan etti
Umut Evirgen ile ayrılan Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılığı herkesi şaşırtırken, Büyüküstün sosyal medya hesabından isyan etti. Ünlü oyuncunun Onur Saylak'tan Toprak ve Maya adında iki kızı var.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 13:01Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 13:27
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Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından bir açıklama yaparak, isyan etti. Uzun süredir Umut Evirgen ile sevgili olan ve geçtiğimiz günlerde ayrılan Büyüküstün, özel hayatı hakkında açıklama yaptı.
Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum.
'Aldattılar, aldattı, aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış. Aa aldatma yokmuş. Dayanamadılar, barıştılar' ve daha neler neler. 'Haber yok, kimi yazsak okunur' diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım.
Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz? Halka 'mâl olmak' deyimi düzeltme (inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka 'mal olmuş' bir sanatçı olarak özel hayatımla ilgili görevim olan açıklamayı yapayım.