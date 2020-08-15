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Ayrılık yok, devam! İşte Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya hediyesi
Ayrılık yok, devam! İşte Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya hediyesi
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili geçtiğimiz günlerde, Bodrum'da tekne görüntülenmişti. Romantik anlarıyla dikkati çeken ikiliden Cem Yılmaz'ın Sarıkaya'ya aldığı hediye dikkati çekti.
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:13
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:23
Bodrum'daki romantik anlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sarıkaya'nın sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraftaki kalpli kolye dikkati çekti.
Serenay Sarıkaya'nın yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolyesi çok beğenildi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; takipçileri, güzel oyuncuya, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Tabii canım çok zevkli adam" şeklinde yorum yazdı.
Cem Yılmaz, aynı mücevheratçıdan daha önce de kolye, yüzük ve küpe almıştı.
Usta komedyenin, daha önce de Serenay Sarıkaya'ya 32 bin TL değerinde küpe aldığı söylenmişti.