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Haberler Galeri Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

57 yaşında ve 9 çocuğu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu. Yıldızhan, sosyal medya üzerinde DJ Aysu Varol'a mesaj atarak genç kadını ofisine davet etti. Daha öncesinde de Varol'un şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş'ın konuşmalarını da ifşa ettiği biliniyor. İşte İzzet Yıldızhan Aysu Varol olayında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:02
Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

İzzet Yıldızhan'ın sosyal medya üzerinden DJ Aysu Varol'a attığı mesajlar ifşa oldu. Varol, Yıldızhan'ın kendisini ofise davet etmesine red cevabı verirken "İki nam salan hemen istediğini elde ederim havasında" dedi.

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Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Aysu Varol adlı bir kadına Instagram'ın özel mesaj (DM) bölümünden attığı mesajlar sosyal medyada yayıldı. Mesajları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Varol'un bu paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

Ünlü şarkıcının konuşmalarda genç kadını ofisine çağırdı ve reddedildiğinde ise verdiği tepki üzerine Varol konuşmaları ifşa ettiğini dile getirdi.

Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

9 çocuk babası 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan'ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti.

Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram'dan engelledi.

Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!
Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!
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