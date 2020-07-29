Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti!

57 yaşında ve 9 çocuğu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan'ın mesajları ifşa oldu. Yıldızhan, sosyal medya üzerinde DJ Aysu Varol'a mesaj atarak genç kadını ofisine davet etti. Daha öncesinde de Varol'un şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş'ın konuşmalarını da ifşa ettiği biliniyor. İşte İzzet Yıldızhan Aysu Varol olayında yaşananlar...